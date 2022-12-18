Путин обратился к молодежи и выразил надежду на перемены к лучшему в мире Путин: верю, что большие перемены в мире — к лучшему

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин обратился к участникам первого съезда Российского движения детей и молодёжи

Президент России Владимир Путин обратился к участникам первого съезда российского движения детей и молодежи. Он выразил надежду на перемены к лучшему в мире и отметил, что они идут не только в России. Видеообращение опубликовал сайт Кремля.

Вы наверняка знаете: большие перемены сегодня происходят не только в России, меняется весь мир. Верю, что это перемены в лучшую сторону. И надеюсь, что своими делами, поступками, своей решимостью и при этом открытостью наших намерений, планов, принципов мы сможем сделать мир более справедливым, — сказал Путин.

Президент России также отметил, что на форуме собрались «яркие, творческие, активные ребята со всей страны», которые вместе решают, каким должно быть движение, что нужно сделать для того, чтобы оно стало по-настоящему интересным и притягательным для сверстников, а также определяют его название, программу.

Самой идее возникновения движения — а ее авторами, напомню, были вы сами, дети, подростки — меньше года. И здорово, что у вас получается так быстро, слаженно, фактически с нуля воплощать в жизнь эту нужную и для вас, и для всей страны идею, — отметил глава страны.

Путин пожелал участникам и дальше «мечтать, творить, предлагать собственные проекты, никому не подражать, а придумывать и создавать свое». Президент заявил, что если нужно — необходимо смело отстаивать свою правоту, но при этом уметь прислушиваться к возражениям, ценить конструктивную критику и советы.

Ранее Владимир Путин назначил заместителя министра науки и высшего образования Григория Гурова председателем правления общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи. В сентябре президент России поручил ежегодно выделять на движение около 21,4 млрд рублей из федерального бюджета.