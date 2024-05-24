Путин обратил внимание на одну деталь в гибели Раиси Путин: делегация Раиси долетела без проблем на российских вертолетах

Фото: kremlin.ru/Павел Бедняков/РИА «Новости»

Владимир Путин

Делегация погибшего президента Ирана Ибрахима Раиси летела на вертолетах российского производства, сообщил глава РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. По его словам, они прибыли к месту назначения без всяких проблем, несмотря на то, что передвигались в тех условиях и в том же коридоре, передает Кремль.

Сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. В вертолетах российского производства в тех же условиях, в том же коридоре фактически. Прилетели без всяких проблем, — сообщил Путин.

Ранее Генштаб Ирана опубликовал предварительные итоги расследования катастрофы с президентом страны Ибрахимом Раиси. В докладе сказано, что корпус разбившегося вертолета, в котором летел глава государства, не имеет следов пуль или аналогичных им средств. Ведомство подчеркнуло, что расследование будет продолжено, но этот факт можно с уверенностью констатировать. Генштаб заявил, что вертолет загорелся только после столкновения с горой.

Основной версией крушения вертолета, на котором летел Ибрахим Раиси, являются плохие погодные условия. Известно, что Раиси погиб 19 мая на северо-западе страны в районе Верзеган.