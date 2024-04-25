Путин обозначил одну из важных задач России Путин призвал нарастить выпуск товаров на базе отечественных технологий

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РФ необходимо увеличить выпуск товаров и услуг, основанных на отечественных технологиях, сказал на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей президент Владимир Путин. При этом он отметил, что у страны нет задачи заменить абсолютно всю продукцию на отечественную.

Задача России — нарастить выпуск товаров и услуг прежде всего на собственной технологической базе. Я много раз говорил уже и сейчас хочу повторить: мы не собираемся абсолютно все здесь производить, в России, [это] бессмысленно и не нужно, не собираемся этого делать, но нужно создавать именно свои оригинальные решения, сервисы, программные обеспечения, применять их на практике, особенно по критически важным технологиям и направлениям, — уточнил глава государства.

Вместе с тем глава государства заверил, что правительство России видит все угрозы и отдает себе отчет в том, где они возникают. Он подчеркнул, что вместе удастся преодолеть все сложности.

Кроме того, президент отметил, что, несмотря на беспрецедентные вызовы, с которыми Россия столкнулась в последние годы, в экономике страны укрепляются позитивные тенденции. Так, по итогам прошлого года ВВП страны прибавил 3,6% и он продолжает демонстрировать хорошие темпы, как показывает статистика первых месяцев 2024 года.