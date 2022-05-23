Путин обещал «серьёзно поговорить» с Путиным о проблемах Запада Путин шуткой прокомментировал утверждения о том, что он лично виноват в проблемах Запада

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко / Фото Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин шуточно прокомментировал утверждение своего белорусского коллеги Александра Лукашенко о том, что он лично виноват в возникших экономических проблемах Запада. До этого Лукашенко озвучил популярную на Западе точку зрения о том, что Путин виноват в росте тамошней инфляции и цен, назвав российского президента в третьем лице. Трансляцию встречи вёл телеканал «Россия 24».

Мы с ним серьёзно поговорим, — подчеркнул российский президент, отвечая на слова Лукашенко.

Ранее глава Белоруссии заявил, что западные страны переоценили свои силы, введя санкции против России и республики, и явно не ожидали того, что санкционные ограничения ударят по экономике и уровню жизни своих граждан. По его мнению, западные санкции дали толчок к собственному развитию обеих стран, обладающих всеми необходимыми ресурсами и технологиями.

До этого глава МИД ФРГ Анналена Бербок возложила на российские власти ответственность за рост цен на продовольствие и энергоресурсы. По её словам, Россия якобы ведёт зерновую войну и блокирует порты, откуда зерно могло бы быть вывезено. Поэтому ответственность за растущие цены на продукты питания или на энергетику несёт исключительно российский президент.