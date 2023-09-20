Путин выразил надежду на деэскалацию ситуации в Карабахе Путин о ситуации в Карабахе: миротворцы делают все для защиты населения

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Российские миротворцы делают всё, чтобы защитить мирное население в Карабахе на фоне начавшихся боевых действий в этом регионе, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи в Константиновском дворце с главой МИД Китая Ван И. Глава государства выразил надежду, что получится добиться деэскалации и перевода проблемы в мирное русло, передает ТАСС.

Российские миротворцы делают всё для того, чтобы защитить гражданское население. Мы в постоянном контакте с властями в Ереване, Степанакерте и Баку. Надеемся, что сможем добиться деэскалации и перевода проблемы в мирное русло, — сказал президент.

19 сентября власти Азербайджана объявили о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе в целях восстановления конституционного строя и пресечения провокаций и вывода армянских воинских формирований со своей территории. В МО Азербайджана подчеркивали, что целями ударов станут исключительно военные объекты противника.

20 сентября при посредничестве командования российского миротворческого контингента, дислоцированного в Карабахе, была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий с 13:00. Вопросы реинтеграции, обеспечения прав и безопасности армян Карабаха, а также жизнедеятельности населения региона в рамках конституции Азербайджана будут обсуждаться на встрече между представителями местного армянского населения и центральных властей Азербайджанской Республики, которая состоится в Евлахе 21 сентября.