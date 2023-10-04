Путин: новым регионам необходимо наверстать упущенное в сфере образования

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Владимир Путин

Новым регионам необходимо наверстывать упущенное в сфере образования, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса «Учитель года». Глава государства призвал помочь им в этом и сделать все для того, чтобы школьники и педагоги чувствовали себя частью образовательного процесса страны, передает ТАСС.

Поддержка системы образования в этих регионах чрезвычайно важна. Мы уделяем и, безусловно, будем уделять ей особое внимание. Нужно помочь коллегам наверстать упущенное, сделать все для того, чтобы и школьники, и учителя чувствовали себя частью огромного, общего, единого образовательного пространства нашей страны, — отметил Путин.

Ранее президент посетил образовательный центр «Сириус», где поздравил учителей с наступающим профессиональным праздником, который отмечается 5 октября. Глава государства пожелал педагогам удачи на их профессиональном пути и отметил, что учитель — это не просто работа, а целая миссия.

Министерство обороны РФ тем временем сообщило о планах по внедрению новой системы высшего образования с 1 сентября 2025 года. Новые стандарты будут разработаны для крупных групп специальностей, а не отдельных направлений.