Путин: никто не способен «отменить» уникальную российскую цивилизацию

Фото: kremlin

Президент России Владимир Путин

Никто не в силах запретить или отменить российскую «уникальную цивилизацию» и пошатнуть ценности, объединяющие российское общество, заявил президент России Владимир Путин на концерте по случаю 1160-летия зарождения российской государственности. Он добавил, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет.

Никто и никогда не сможет запретить или отменить нашу уникальную цивилизацию, также, как невозможно пошатнуть те ценности, которые объединяют российское общество, делают нас одним большим единым народом, — сказал глава государства.

Путин исключил, что Россия сможет поддастся шантажу и запугиванию. Он добавил, что российское государство никогда не предаст свой суверенитет. Сложный период в истории государства Российского всегда неизменно завершался возрождением Отечества, подчеркнул глава Кремля.

За 1160 лет мы твёрдо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию, — добавил лидер страны.

Ранее Путин в ходе выступления на форуме «Сильные идеи для нового времени» заявил, что наступает новый этап мировой истории, в котором быстрый рост могут показать только суверенные государства. По его словам, коллективный Запад и его элиты «не стремились сохранить существующий порядок вещей».