Путин не стал поздравлять Байдена с Новым годом

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством. При этом в списке, опубликованном Кремлем, не фигурирует его американский коллега Джо Байден и другие европейские руководители. Так, поздравления не получили главы Великобритании, Германии, Франции, Японии и других недружественных для РФ государств.

Из европейских лидеров Путин поздравил только сербского и венгерского президентов Александра Вучича и Виктора Орбана. Вместе с этим российский лидер поздравил с новогодними торжествами папу римского Франциска.

Ранее Путин в новогоднем поздравлении абхазскому коллеге Аслану Бжании заявил, что отношения между Москвой и Сухумом находятся на высоком уровне. Российский лидер в своем послании также пожелал процветания народу Абхазии. Он выразил уверенность, что страны и впредь будут наращивать «конструктивное плодотворное сотрудничество» в различных сферах. Путин также пожелал Бжании здоровья, счастья и успехов, а жителям Абхазии — благополучия и процветания.

25 декабря Владимир Путин поздравил сербского коллегу Александра Вучича с наступающим Новым годом и Рождеством. Российский лидер отметил, что рассчитывает на продолжение сотрудничества с Белградом. Он подчеркнул, что отношения между Россией и Сербией, которые основываются на многовековых традициях дружбы и духовной близости, развиваются в конструктивном духе.