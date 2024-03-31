Путин не смыкал глаз всю ночь после теракта в «Крокусе» Песков: Путин записал обращение по теракту в «Крокусе» после бессонной ночи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин после трагичного теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» не спал всю ночь, рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам спикера Кремля, с главой государства постоянно связываются руководители силовых структур. При этом на следующее утро Путин записывал обращение к россиянам после полностью бессонной ночи.

Президент постоянно, как говорится, «сидит на пульте», то есть к нему по прямой связи выходят руководители силовых структур. Докладывали ему о том, как готовилось и как происходило задержание, — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства сообщил, что Путин полностью пропускает через себя трагедии, подобные террористической атаке на «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Как отметил Песков, если на лице президента не видно слез, это не означает, что ему не больно.

Также ранее директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников заявил, что российским спецслужбам поименно известны организаторы терактов в стране. Он напомнил, что Путин уже отмечал осведомленность правоохранителей о том, кто стоит за подготовкой и проведением атак.