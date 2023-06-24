Путин не приедет на праздник «Алые паруса» в Санкт-Петербурге Песков: Путин не планирует посещать праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует посещать праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 80 тысяч выпускников из 34 регионов, включая новые территории.

Нет, — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее представители Пятого канала, выступающие одними из организаторов «Алых парусов», заявили, что не собираются отменять мероприятие, которое должно пройти в ночь с 24 на 25 июня.

В департаменте образования и науки Москвы ранее заявили, что школьные выпускные вечера в столице и общегородской выпускной в парке Горького переносятся на неделю из-за режима контртеррористической операции, введенного указом мэра Сергея Собянина. Празднования выпускных пройдут 1 июля.

Утром 24 июня Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима КТО в Москве, Московской и Воронежской областях из-за попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер».