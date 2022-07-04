Путин не поздравит Байдена с Днем независимости США

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять с Днем независимости США американского лидера Джо Байдена, заявил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, глава российского государства не намерен направлять соответствующую телеграмму.

В этом году не будет оправляться поздравительная телеграмма. Это связано с тем, что этот год стал кульминацией недружественной политики в отношении нашей страны со стороны США. В этих условиях вряд ли можно считать целесообразным оправление поздравительного послания, — сказал Песков.

Американский президент неоднократно допускал резкие критические высказывания в адрес российского коллеги. Так, в рамках ежегодного обеда «друзей Ирландии» Байден заявил, что Путин — «чистый бандит» и «смертоносный диктатор». В конце марта президент США сказал, что считает российского коллегу «военным преступником». Позднее американский лидер и вовсе произнес крайне недипломатичное высказывание — он назвал президента РФ «мясником».

Тогда Песков, комментируя одно из высказываний Байдена в адрес Путина, заявил, что подобные слова непозволительны и непростительны. Он отметил, что президент страны, которая атаковала другие государства, не имеет права на такие высказывания.