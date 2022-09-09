Песков рассказал, намерен ли Путин посетить похороны Елизаветы II Песков заявил, что Путин не поедет на похороны Елизаветы II

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Президент России Владимир Путин не планирует посещать похороны Елизаветы II, приводит РИА Новости слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Он добавил, что состав российской делегации на похоронах королевы Великобритании будет зависеть от протокола.

Нет, такой вариант не рассматривается, — заявил Песков.

Он добавил, что власти Великобритании пока не объявили, какая будет протокольная практика. Также неизвестно, будет ли вообще предусмотрено участие кого-либо в похоронах.

Ранее Путин выразил соболезнования в связи с кончиной британской королевы. Российский лидер отметил, что она пользовалась не только любовью подданных, но и авторитетом на политической арене. Путин назвал смерть Елизаветы II «тяжелой, невосполнимой утратой» и пожелал британцам стойкости и мужества.

Елизавета II скончалась в Балморале накануне в окружении своей семьи. Ей было 96 лет.