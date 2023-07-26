Путин не обсуждал вопрос цен на топливо на совещании с кабмином Песков: вопрос цены на топливо не поднимался на совещании Путина с членами кабмина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин не обсуждал вопрос цен на топливо во время встречи с членами правительства, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости. Совещание прошло накануне и было посвящено экономической повестке.

Нет, вчера цены на топливо не обсуждались, — сказал Песков.

Стоимость бензина на бирже в России обновила исторические рекорды еще в начале лета. На этом фоне Минэнерго РФ и антимонопольная служба потребовали от нефтяников увеличить продажи бензина на бирже, чтобы за счет повышенного предложения скорректировать цены. При этом дефицита топлива в России нет — спрос полностью обеспечен.

Эксперт и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков ранее сообщил, что нефтяники из-за сокращения выплат от государства захотят повысить цены на свою продукцию. Власти будут пытаться с ними договориться, чтобы рост цен по итогам года не превысил инфляцию, которая, по оценкам Центробанка, составит 4,5–6,5% за весь 2023 год.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявил, что работа по стабилизации цен на бензин уже ведется. По его словам, ситуация нормализуется после окончания ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах.