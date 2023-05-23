Путин не нашел Украину на карте XVII века Путин заявил, что до создания УССР «никакой Украины не было в истории человечества»

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Никакой Украины не было в истории человечества до появления УССР, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с председателем Конституционного суда РФ Валерием Зорькиным. Зорькин продемонстрировал составленную во Франции в XVII веке карту, где были обозначены земли, входившие в состав Российского царства и Речи Посполитой, однако Украины там не было.

Советская власть создала советскую Украину, это хорошо известно. А до этого никакой Украины не было в истории человечества, — сказал Путин, рассмотрев карту.

Зорькин заявил, что «рискнул» показать карту Путину, потому что «было много спекуляции о нашей истории».

Еще в 2021 году Путин заявил, что в момент образования СССР большевики силой присоединили Донбасс к Украине, чем создали существующие проблемы в современной политической системе республики. По мнению президента, большевики сделали это вопреки воле народа Донбасса, создав Украину в ее нынешних границах как страну, «которой никогда раньше не существовало», что привело к нынешнему кризису и вооружённому противостоянию в регионе.