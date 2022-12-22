«Пощелкаем их»: Путин о поставках ЗРК Patriot на Украину Путин назвал ЗРК Patriot старыми системами

Фото: Damian Burzykowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент России Владимир Путин назвал американские зенитно-ракетные комплексы Patriot старыми системами, которые работают хуже, чем отечественная система С-300. Глава государства подчеркнул, что поставки американских ЗРК на Украину только затянут конфликт. По его словам, российские военные силы смогут «пощелкать» Patriot.

Говорят, Patriot могут поставить на Украину. Ну хорошо, мы пощелкаем Patriot, — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что ресурсы стран НАТО не находятся на грани исчерпания. Однако, по словам главы государства, на Украину идет вооружение советского происхождения, которое постепенно заканчивается. Путин также добавил, что запасы украинских властей находятся на исходе, в то время как Россия в состоянии нарастить производство оружия.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что передача Украине батареи ЗРК Patriot не влечет за собой эскалации напряженности. По его словам, данное вооружение поставляется Киеву не для нападения на российские территории, а для обороны. Он добавил, что не обсуждал с президентом Украины Владимиром Зеленским вопрос применения ЗРК Patriot. Глава Белого дома отметил, что США продолжат помогать Украине, пока она существует.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину доставят страдания жителям страны. По его словам, снабжение ВСУ новыми видами вооружения способствует не урегулированию конфликта, а его дальнейшей эскалации. Представитель Кремля подчеркнул, что ЗРК станут законной целью российских военных.