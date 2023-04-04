Путин назвал «задачу номер один» для государства Путин: увеличение реальных доходов россиян — «задача номер один» для государства

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Владимир Путин в ходе осмотра цехов завода «Тулажелдормаш»

Повышение реальных доходов россиян, их благосостояния является «задачей номер один» для государства, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с рабочими завода «Тулажелдормаш». Он признал, что цены растут, «а зарплаты — не очень», передает ТАСС.

Вопрос-то самый ключевой на самом деле для всей страны, для любого рабочего человека — его уровень благосостояния, уровень дохода. И решение этой задачи является ключевым для государства. Абсолютно задача номер один — чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными, — сказал президент.

Он добавил, что власти ожидают в нынешнем году роста реальных зарплат в целом по стране на 3–5%, а реальных располагаемых доходов населения — на 2–3%. По словам президента, росту доходов россиян будет способствовать снижение инфляции, уровень которой прогнозируется менее 4%.

Ранее Путин сообщил, что минимальный размер оплаты труда в России будет увеличен на 18,5% и составит 19 242 рубля. По его словам, зарплаты должны проиндексировать к 1 января 2024 года. Кроме этого, президент России сообщил, что власти новых регионов России смогут использовать бюджетные средства, заложенные на 2024 год, для реализации национальных проектов.