Путин назвал возможный уровень инфляции по итогам года Путин предположил, что по результатам года инфляция будет 12%

Фото: Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума-2022

Президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в стране идет на снижение, передает ТАСС. Во время пленарного заседания на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), глава страны предположил, что по результатам года, показатель закрепится на отметке 12%.

Недальновидными действиями западных властей подстегнута и глобальная инфляция, она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По итогам июля инфляция в США составила 8,5%. У нас она сейчас где-то 14% с небольшим — я еще об этом поговорю, но тенденция — в отличие от западных экономик — на снижение. Там — на подъем, у нас — на снижение. Думаю, что по результатам года у нас будет где-то 12%, — сказал Путин.

Президент добавил, что ожидает инфляцию в России на уровне 5-6% в первом-втором квартале 2023 года. Он предположил, что, возможно, она будет и ниже — 4%, что соответствует целевому показателю страны.

Посмотрим, во всяком случае, тенденции в этом смысле положительные, — отметил глава страны.

Также Путин не исключил, что нишу пострадавшего из-за санкций европейского бизнеса в мире займут американцы. По мнению главы страны, качество жизни людей в Европе бросается «в топку санкционной печи» и «приносится в жертву ради сохранения диктатуры США в мировых делах».

В апреле президент России заявлял, что за полтора месяца потребительские цены выросли на 9,4%, в годовом выражении инфляция составила 17,5%. Тогда глава страны отметил, что подчеркнул, что люди чувствуют, как выросли цены, поэтому их надо поддержать.

В июне в ходе пленарного заседания на ПМЭФ-2022 Путин подчеркнул, что Россия не станет следовать примеру стран Запада, которые «раскручивали инфляционную спираль и разбалансировали свои финансы». Российский лидер отметил, что в стране сохраняется цель достижения инфляции в 4%.