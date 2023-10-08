Путин назвал важнейшим вопросом повышение качества жизни сельских жителей

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Повышение качества жизни сельских жителей и развитие инфраструктуры в сельской местности — важнейший вопрос, работа над которым будет продолжаться, заявил президент России Владимир Путин. Власти страны сделают все, чтобы создать условия для самореализации граждан, проживающих вдали от крупных городов, подчеркнул российский лидер.

Конечно, важнейший вопрос — это повышение качества жизни на сельских территориях. Мы продолжим укреплять социальную сферу села, включая систему здравоохранения, образования и культуры, будем обновлять и прокладывать дороги и инженерные сети, проводить газификацию населенных пунктов, строить жилье. Словом, сделаем все, чтобы обеспечить современную комфортную жизнь на селе, создать условия для самореализации наших граждан, — заявил глава государства в поздравлении ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Владимир Путин отметил 7 октября 71-й день рождения. В честь праздника по всей территории России прошли массовые мероприятия, во многих регионах были организованы автопробеги. А в дагестанском Каспийске автопробег прошел с сопровождением конницы.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров предложил отменить выборы президента России на время проведения СВО. Во время акции по случаю дня рождения главы государства в Грозном он предложил оставить при голосовании только одного кандидата — Владимира Путина.