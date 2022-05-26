Путин назвал условие выхода Запада из продовольственного кризиса Путин: Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса при условии снятия санкций

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия готова внести весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия западных санкций. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с председателем Совета министров Италии Марио Драги, сообщается на сайте Кремля. Глава государства обратил внимание, что нынешние трудности связаны в том числе со сбоями в логистике, а также с политикой западных стран в период пандемии COVID-19.

Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада, — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Обсуждая тему энергобезопасности, Путин подтвердил настрой российской стороны и дальше обеспечивать бесперебойные поставки природного газа в Италию по ценам, зафиксированным в контрактах.

Также российский лидер проинформировал Драги о работе по налаживанию мирной жизни на подконтрольных территориях Донбасса.

Накануне эксперт по вопросам продовольственной безопасности Сара Менкер заявила на Совбезе ООН, что всемирных запасов пшеницы на складах осталось примерно на 10 недель. По ее словам, конфликтующие между собой Россия и Украина производят около трети всего объема зерна. Однако она подчеркнула, что спецоперация РФ не является основной причиной мирового дефицита. Менкер добавила, что в зоне продовольственных рисков оказались порядка 400 млн человек. По ее словам, в настоящее время «наблюдается самый низкий уровень запасов зерна, который когда-либо видел мир», причем не только на фоне событий на Украине, но и из-за ограниченного доступа к удобрениям и засухи во многих регионах.