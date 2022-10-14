Путин назвал условие разрыва зерновой сделки Путин: зерновая сделка будет расторгнута в случае использования гумкоридоров для терактов

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время подхода к прессе по итогам заседания глав государств — участников Содружества Независимых Государств

Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Астане, что зерновая сделка будет расторгнута, если будет выявлен факт использования для терактов гуманитарных коридоров, по которым вывозится зерно с Украины. Однако он отметил, что на данный момент такой информации нет.

Ответ простой — закроем просто и дело с концом, но надо сначала это установить достоверно. Такой информации нет, — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что по данным ФСБ, скорее всего, взрывчатка для совершения теракта на Крымском мосту была отправлена морем из Одессы. Путин добавил, что пока неизвестно, использовался ли для этого зерновоз.

В конце сентября российский лидер и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили продление продуктовой сделки. Эрдоган также попросил Путина дать шанс переговорам с Украиной, подчеркнув, что Анкара может стать посредником в урегулировании конфликта.

22 июля в Стамбуле была подписана продуктовая сделка, в основе которой лежат два документа для решения проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Первое соглашение предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второе определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.