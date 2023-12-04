Путин назвал условие для сотрудничества с Россией Путин: Россия рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнерами

Фото: Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Россия не имеет предвзятых и враждебных намерений по отношению к кому бы то ни было, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в Кремле. По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, Москва рассчитывает на равноправие в отношениях с иностранными партнерами.

Наша страна не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было. И, конечно, рассчитываем, что все международные партнеры в отношениях с нами будут придерживаться принципов равноправия и взаимного учета интересов, — сказал он.

Путин, выступая на церемонии вручения, также заявил, что деловое и прагматичное сотрудничество России и Германии, которое развивалось в течение более полувека, было подорвано, в том числе диверсией на «Северных потоках». Глава РФ подчеркнул, что Москва все это время снабжала Берлин качественными газом и нефтью по приемлемым ценам.

Напомним, российский президент Владимир Путин принял верительные грамоты у вновь прибывших послов в страну. Церемония традиционно состоялась в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Среди дипломатов присутствовали представители Великобритании, ФРГ, Швеции, Турции, Южной Кореи и Казахстана.