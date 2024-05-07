Путин назвал условие для переговоров с Западом Путин: Россия готова к диалогу с мировым большинством на равных

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Владимир Путин

Россия готова и открыта к диалогу, а также укреплению добрых отношений со всеми странами, заявил на церемонии инаугурации президент Владимир Путин. Однако, подчеркнул глава государства, страна может вступить в диалог, в том числе с Западом, только на равных.

Выбор за ними — намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру, — уточнил Путин.

Президент добавил, что Россия продолжит сотрудничество с партнерами по формированию многополярного миропорядка. Он также отметил, что приоритетными для РФ остается сбережение народа и сохранение вековых ценностей.

Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России началась 7 мая в Большом Кремлевском дворце. Путин, набравший 87,28% голосов избирателей по итогам выборов, в пятый раз занял высший государственный пост страны.

Ранее журналисты Spiegel сообщили, что в Евросоюзе произошел раскол среди членов политического блока по вопросу присутствия представителей европейских стран на инаугурации президента России. По информации СМИ, некоторые страны хотели отправить своих представителей на церемонию, а другие выступили категорически против этого.