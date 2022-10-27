Путин назвал уничтожение европейских газопроводов запредельным

Президент России Владимир Путин, выступая на встрече дискуссионного клуба «Валдай», назвал уничтожение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» запредельным. Трансляция ведется на официальном сайте мероприятия. Ранее глава государства говорил, что диверсии на газопроводах наносят колоссальный ущерб европейской экономике и ухудшают жизнь миллионов людей.

Уничтожение (Западом) общеевропейских газопроводов — это вообще такая запредельная вещь. Но, тем не менее, мы являемся свидетелями этих печальных событий, — сказал Путин.

26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. После оператор Nord Stream AG сообщил о падении давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

Немецкие следователи установили, что взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2», вероятно, являются саботажем: по их словам, замеченные повреждения могли возникнуть только из-за применения взрывчатки. При этом они не смогли установить причастных к аварии на газопроводах, но исходят из того, что за взрывами стоит РФ.