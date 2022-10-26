Путин назвал Украину инструментом внешней политики США

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Белый дом

Тактика шантажа, давления и запугивания используется некоторыми странами практически на всем пространстве СНГ, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами органов безопасности и спецслужб стран Содружества. По его словам, такие государства не прекращают пытаться реализовать сценарии «цветных революций». Глава государства подчеркнул, что результат, которого таким образом добиваются, виден на примере Украины, ставшей инструментом внешней политики США и фактически потерявшей суверенитет.

Страна (Украина. — NEWS.ru) фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом, — сказал Путин в ходе заседания.

Ранее издатель и генеральный директор журнала National Interest Дмитрий Саймс заявил, что Киев не продержится и месяца, если прекратится военная помощь от США и НАТО. В статье, опубликованной американским изданием, саму помощь Украине он назвал беспрецедентной.

До этого Саймс поделился мнением о том, что участие США в конфликте на Украине приведет к неизбежной эскалации между Вашингтоном и Москвой. Именно поэтому власти Украины должны искать варианты мирного разрешения кризиса.