Путин назвал темы переговоров с президентом ОАЭ Путин пообещал президенту ОАЭ обсудить ситуацию в горячих точках

Российский лидер Владимир Путин пообещал президенту ОАЭ Мухаммаду ибн Заид Аль Нахайяну обсудить с ним ситуацию в горячих точках. Он подчеркнул, что приоритетной темой встречи будет конфликт между Палестиной и Израилем.

Приоритетной темой будет конфликт между Палестиной и Израилем. Проинформирую вас о ситуации в сфере украинского кризиса. Мне очень приятно, что ОАЭ начинают работать в системе БРИКС, — сказал президент РФ в преддверии встречи.

Ранее самолет Путина приземлился в Абу-Даби. У трапа главу РФ встречал министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян. После этого российский лидер на Aurus поехал по улицам города на главную встречу.

Как отмечал в беседе с журналистами представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин планирует обсудить рынок нефти с лидерами ОАЭ и Саудовской Аравии во время рабочего визита в эти страны. По его словам, координация по стабилизации рынка нефти будет продолжаться.

При этом, по словам помощника Путина Юрия Ушакова, российский лидер поднимет тему специальной военной операции во время своего визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию. По его словам, в планах президента — обсуждение региональных конфликтов, в том числе на Украине и Ближнем Востоке. Ушаков подчеркнул, что зарубежным коллегам будет важно узнать оценки Путина.