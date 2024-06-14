Путин назвал священное для всех народов слово Путин выразил уверенность, что у всех народов России слово «мама» священно

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Президент России Владимир Путин

У всех народов России слово «мама» является священным, выразил уверенность президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев». По словам главы государства, которые приводит ТАСС, это не случайно, ведь на женщине лежит основная нагрузка по воспитанию детей.

Действительно, на женщине лежит основная нагрузка подъема детей на ноги, их воспитания. Ну что? Мы сами все проходили. Все быстро забывается, но ведь у нас слово «мама» и понятие «мама» — во всяком случае у всех народов России — это священное слово, — сказал он.

Глава государства на встрече с участниками военной операции также напомнил известное изречение: «Жить надо ради того, ради чего стоит умереть». Оно принадлежит известному русскому философу Ивану Ильину, изречения которого российский президент регулярно цитирует.

Ранее сегодня, 14 июня, Путин в ходе встречи с руководством МИД России заявил, что Россия делает еще одно реальное мирное предложение Украине. При этом, как указал российский лидер, речь идет не о заморозке конфликта, а о его окончательном завершении. Но перед этим Путин призвал Киев отвести войска из новых регионов России. По словам президента, Москве для мирного урегулирования также нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, ее демилитаризация и денацификация.