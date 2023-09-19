Путин назвал стратегическую задачу ОПК Путин: стратегической задачей ОПК является своевременное вооружение войск СВО

Фото: МО РФ

Своевременное и полное обеспечение вооружением войск, участвующих в СВО, является главной стратегической задачей, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания военно-промышленного комплекса в Ижевске, передает РИА Новости. Он отметил, что российская оборонная промышленность активно наращивает производство для обеспечения СВО.

В этом году предприятиям ОПК удалось сохранить стабильный темп работы и даже кратно увеличить выпуск по некоторым направлениям. Производство бронетехники в РФ по сравнению с прошлым годом выросло вдвое, а особо востребованных средств поражения — втрое, — сказал Путин.

Он отметил, что предприятия ОПК должны активнее развивать мощности, внедрять передовые технологии, уделять внимание качеству военной продукции. При это он обратил внимание, что ряд финансовых вопросов, касающихся госпрограммы вооружений на 2025-2034 годы, остаются нерешенными.