Путин назвал страны, взявшие на вооружение методы гитлеровцев Путин: Киев взял на вооружение методы гитлеровцев

Фото: Алексей Даничев/ РИА «Новости»/http://kremlin.ru

Президент России Владимир Путин

Сегодня можно наблюдать, как мир пересматривает итоги Нюрнбергского процесса, давшего однозначную оценку нацизму, заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия мемориала в память о мирных жителях СССР — жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны. По его словам, которые приводит ТАССС, некоторые страны, в том числе Украина, напрямую используют методы гитлеровцев.

Мы видим, как в наши дни фактически пересматриваются итоги Нюрнбергского процесса, в ходе которого нацизму была дана однозначная правовая оценка. В некоторых странах не только переписывают историю и оправдывают палачей, реваншисты и неонацисты взяли на вооружение идеологию и методы гитлеровцев, — сказал он.

Российский лидер привел в пример страны Прибалтики, где сейчас десятки тысяч людей лишают базовых прав и подвергают травле, объявляя их «недочеловеками». Еще одним ярким примером президент назвал ситуацию на Украине, чье руководство «возвеличивает пособников Гитлера, эсэсовцев, использует террор против всех неугодных».

Путин, выступая на церемонии, также отметил, что преступления гитлеровцев не имеют срока давности. Глава государства объяснил это тем, что совершены они были не на полях сражений, а карательными акциями.