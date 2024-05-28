Путин назвал события на Харьковском направлении основными в СВО Путин: события вокруг Харькова спровоцированы действиями западных стран

Фото: МО РФ

В зоне спецоперации сейчас все события идут на подступах к Харькову, заявил президент РФ Владимир Путин во время пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан. Он добавил, что на это Россию вынудили страны НАТО, теперь они «пожинают плоды своего творчества».

Все сейчас идет вокруг событий на подступах к Харькову. Так это же они спровоцировали события на этом направлении. Я же полгода назад публично сказал, что если они дальше будут наносить удары по жилым кварталам, то мы будем вынуждены создавать зоны безопасности. Мы к этому и перешли, — заявил Путин.

Главком ВСУ Александр Сырский ранее сообщил, что для украинской армии наблюдается сложная ситуация в районе села Кисловка Харьковской области на фоне успешного продвижения российских войск. Он выразил мнение, что ВС России пытаются занять позиции у реки Оскол для продолжения наступления.

Нардеп Верховной рады Украины Марьяна Безуглая заявила, что при смене руководства ВСУ не произошло никаких изменений. Депутат обвинила командование в поражениях украинской армии и заявила, что оно лишает страну шансов на победу.

До этого глава СВР Сергей Нарышкин указал на замешательство Запада на фоне перехода инициативы к России в ходе украинского конфликта. По его словам, западные эксперты озвучивают различные оценки ситуации, которые зачастую противоречат друг другу.