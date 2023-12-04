Путин назвал событие, которое подорвало доверие РФ к ФРГ Путин: сотрудничество с ФРГ было подорвано диверсией на «Северных потоках»

Фото: Владимир Астапкович, РИА «Новости»/Kremlin.ru

Деловое и прагматичное сотрудничество России и Германии, которое развивалось в течение более полувека, было подорвано, в том числе диверсией на «Северных потоках», заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот новыми послами иностранных государств в России. Глава РФ подчеркнул, что Москва все это время снабжала Берлин качественными газом и нефтью по приемлемым ценам, передает ТАСС.

С Федеративной Республикой Германия нам на протяжении более полувека удавалось развивать прагматичное, деловое сотрудничество. <…> Причем привлекательной сферой двустороннего взаимодействия всегда была энергетика. Наша страна десятилетиями надежно, без сбоев снабжала ФРГ по доступным, приемлемым ценам и экологически чистым газовым топливом, и нефтью, и другими энергетическими товарами, другим энергетическим сырьем. И это сотрудничество в буквальном смысле слова было подорвано в том числе диверсией на «Северных потоках», — сказал президент.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не оставит без внимания ситуацию с диверсиями на «Северных потоках» и не даст виновным избежать ответственности. По его словам, в ином случае мир пройдет через черту, после которой будет допустимо совершать теракты на трансграничной инфраструктуре.