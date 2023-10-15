Путин назвал Си Цзиньпина признанным мировым лидером и надежным партнером

Фото: kremlin.ru

Си Цзиньпин и Владимир Путин

Председатель КНР Си Цзиньпин является основательным и надежным человеком, а также признанным мировым лидером, заявил президент России Владимир Путин в интервью Центральному телевидению Китая. По его словам, Си Цзиньпин всегда тщательно анализирует ситуацию и оценивает ее в долгосрочной перспективе.

Это и отличает настоящего мирового лидера от людей, которых мы называем временщиками, которые приходят на пять минут для того, чтобы покрасоваться на международной площадке, и так же исчезают — незаметно. Конечно, председатель Си Цзиньпин — совершенно другой человек. Он основательный, спокойный, но деловой и надежный партнер. Если мы с ним о чем-то договариваемся, можно быть уверенным в том, что наши договоренности будут исполняться — с обеих сторон причем, — отметил российский лидер.

Путин сообщил, что виделся с китайским коллегой более 40 раз и после этих встреч у него осталось много хороших воспоминаний. По мнению политика, внешнеполитические взгляды Пекина совпадают со взглядами Москвы — обе страны настроены на плодотворное сотрудничество, развитие отношений и поиск компромиссов.

Также президент указал на главное отличие Китая от государств с «тяжелым колониальным наследием». Пекин никому ничего не навязывает и не насаждает, он лишь дает возможности, а также предоставляет диалог для поиска компромисса в случае разногласий, заключил Путин.