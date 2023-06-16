Путин назвал важнейший принцип российской экономики Путин заявил, что курс на открытость экономики — важный принцип для России

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Курс на открытость экономики — важный принцип для России, заявил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин. По его словам, несмотря на трудности прошлого года, страна на свернула на путь самоизоляции, а, наоборот, расширила контакты с надежными странами и регионами.

Курс на открытость экономики — это, безусловно, наш пятый важнейший принцип. Несмотря на все трудности прошлого года, мы не свернули на путь самоизоляции, — подчеркнул Путин.

Замглавы МИД России Александр Панкин ранее рассказал, что РФ не намерена отказываться от членства во Всемирной торговой организации. Дипломат отметил, что такой шаг может привести к искусственной самоизоляции национальной экономики. Он назвал ВТО важной и безальтернативной площадкой для отстаивания российских торгово-экономических интересов.

По его словам, выход из организации привел бы к снижению вовлеченности страны в глобальные цепочки производства и сбыта. Панкин также подчеркнул, что это бы плохо отразилось на уровне и качестве внешнеэкономических связей.