Путин назвал самого надежного партнера России Путин: турки оказались самыми надежными партнерами России в энергосфере

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Самым надежным партнером в России в энергетической сфере оказалась Турция, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. По словам главы государства, все поставки идут через «Турецкий поток». Вместе с тем он отметил, что Россия никогда не ограничивала продажи топлива. Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.

Все время говорили — Россия не дает, Россия ограничивает. Ничего мы не ограничиваем! Мы все даем, пожалуйста. Самым надежным партнером оказались турки. Вот, через «Турецкий поток» идет, — заявил Путин.

Ранее российский президент заявил, что запуск уцелевшей после терактов в Балтийском море нитки «Северного потока — 2» можно осуществить за неделю. По его словам, власти Германии попросту не заинтересованы в этом.

Поставки газа зависят исключительно от немецкого руководства, добавил Путин. По его словам, если они изъявят желание получать газ и открутят вентиль, то Россия не откажет им в этом.

До этого президент заявлял, что диверсии на «Северных потоках» осуществили спецслужбы США. По словам российского лидера, у Центрального разведывательного управления нет алиби на этот счет.