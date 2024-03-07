Путин назвал самое значимое событие 2023 года Путин назвал события в зоне СВО самыми значимыми в 2023 году

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин сообщил, что самыми важными в 2023 году для него стали события в зоне проведения спецоперации. На встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища глава государства также добавил, что ярким событием считает развитие экономики страны.

Это такая череда событий, но, конечно, так же, как и для страны в целом, для меня и для вас, я думаю, все самое яркое, значимое происходило на поле боя — в зоне специальной военной операции, — уточнил Путин.

Президент отметил, что наиболее примечательными событиями считает встречи с российскими бойцами и их семьями. Путин признался, что старается скрывать свои эмоции, но именно такие мероприятия носят «яркую национальную окраску».

Ранее Путин рассказал, что жители Донбасса ждали, когда Россия поможет им. Москва, по его словам, не могла не помочь своим людям, проживающим недалеко от национальных границ. Путин также выразил мысль, что воссоединение русских и украинцев на духовном уровне произойдет рано или поздно. Для этого, по его словам, необходимо искоренить самые отвратительные проявления радикального национализма. Глава государства назвал их ядом, отравляющим жизнь многих народов.