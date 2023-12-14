Путин назвал цели русофобских настроений Путин назвал русофобию одним из векторов борьбы с Россией

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Президент России назвал русофобию одним из векторов борьбы с Россией. В ходе прямой линии и пресс-конференции по итогам 2023 года глава государства согласился с тезисом о росте национализма в мире. Он подчеркнул, что Россия должна и будет делать все возможное для пресечения межнациональной розни и раскачки общества.

Что касается русофобии, то это один из векторов борьбы с Россией, одно из направлений, — сказал он.

До этого Путин заявлял, что русофобия в мире встречалась и до начала специальной военной операции. Он отметил, что особенно сильно ненависть к русским была заметна в странах Балтии. На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Путин также заявил о деградации международной правозащитной системы. Он отметил, что такие организации соревнуются в «позорном конкурсе русофобов».

Глава Российской ассоциации прибалтийских исследований доктор экономических наук Николай Мжевич в свою очередь заявил, что русофобия в Польше обусловлена многовековым российско-польским противостоянием. Он отметил, что близость культур не всегда способствует примирению и иногда толкает к конкуренции, как это было с двумя славянскими цивилизациями. Среди причин русофобии в Польше политолог также выделил «польский гонор» и эмоциональность.