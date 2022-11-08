Путин назвал рост зарплат с учетом реальной инфляции важным показателем Путин: показатели роста зарплат c учетом инфляции далеки от совершенства

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросу поддержки доходов семей с детьми заявил, что в России выросли показатели среднемесячной зарплаты на 12,7%. При этом он отметил, что такие темпы роста все еще незначительны для среднестатистических граждан РФ.

Что касается зарплат, то в номинале за восемь месяцев текущего года среднемесячная зарплата в целом по стране выросла на 12,7%, но мы с вами понимаем, что это мало что значит для рядового гражданина, — процитировали Путина на сайте Кремля.

Президент отметил важность роста зарплатных показателей с учетом текущей инфляции. По информации российского главы, на текущий момент «темпы роста зарплат все-таки немного отстают от роста цен». Путин спрогнозировал, что по мере снижения инфляции картина изменится в лучшую сторону.

Рассчитываем, что по мере снижения инфляции — а такая тенденция фиксируется на протяжении последних месяцев — картина будет меняться и меняться должна к лучшему. Важно, чтобы доходы граждан, особенно семей с детьми росли темпами выше инфляции, — добавил президент.

Российский лидер также сообщил о тенденции к снижению инфляционных показателей в РФ. Президент подчеркнул, что в первом квартале 2023 года она может приблизиться к 5% и даже ниже.

И специалисты считают, что где-то в первом квартале следующего года она должна приблизиться где-то к 5%, а может быть, даже чуть меньше, — сказал глава государства.

Помимо этого, Путин призвал обеспечить эффективной и более весомой поддержкой семей с детьми. Президент заявил о необходимости сведения к минимуму угрозу бедности как для тех семей, где ожидают рождения ребенка, так и для тех, которые уже воспитывают их.

Повторю: главная задача государственной поддержки — свести к минимуму угрозу бедности для российских семей: и тех, где только рождается ребенок, и для тех, которые уже воспитывают детей, — приводится цитата Путина.

В ходе совещания Путин также заявил, что программа материнского капитала продлена до конца 2026 года. Он напомнил, что в 2020 году был расширен круг получателей материнского капитала. Право на него приобрели те семьи, где рождается первенец. Ранее в Фонде пенсионного и социального страхования сообщили, что Материнский капитал планируется проиндексировать на 12,4% с 1 февраля 2023 года. Согласно документу, он достигнет 589,5 тысячи рублей на первого ребенка и 779 тысяч рублей на второго.