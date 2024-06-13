Путин назвал коллайдер NICA гордостью России

Фото: Kremlin.ru

Ускорительный комплекс NICA (Nuclotron based Ion Collider facility)

Коллайдер тяжелых ионов NICA (Nuclotron based Ion Collider Facility), находящийся в подмосковной Дубне, является для России предметом гордости, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с ведущими учеными в городе. Российский лидер выразил уверенность, что специалисты смогут довести этот проект до конца, передает ТАСС.

Да, это предмет гордости. Уверен, что до конца это доведем, — сказал глава государства.

Ранее Владимир Путин дал старт технологическому пуску ускорительного комплекса NICA во время посещения Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Отмечается, что с помощью коллайдера ученые смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная первые мгновения после Большого взрыва.

До этого в Европейской организации по ядерным исследованиям заявили, что с ноября будет приостановлено сотрудничество со специалистами, связанными с какой-либо российской структурой, большинство из которых не проживает в Швейцарии. В связи с этим задачи на Большом адронном коллайдере передадут другим группам ученых. В ЦЕРН также отметили, что организация больше не получает финансирования от России.