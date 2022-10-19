Путин назвал размер выплат мобилизованным Путин: денежное довольствие мобилизованных должно составить не менее 195 тысяч рублей

Денежное довольствие мобилизованных должно составлять не менее 195 тысяч рублей в месяц, заявил на заседании Совбеза президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, эти суммы нужно выплачивать во время обучения и подготовки.

Сегодня мною подписано поручение о неукоснительном соблюдении установленных сроков и размеров выплат. Они должны составлять, напомню, не менее 195 тысяч рублей за календарный месяц. Особо подчеркну, включая период подготовки и обучения личного состава. Все наши воины, какие задачи бы они не выполняли, должны быть полностью обеспечены, — подчеркнул президент.

Ранее глава Совета Федерации Валентина Матвиенко потребовала систематизировать единовременные выплаты мобилизованным россиянам. По ее словам, нужно снять эту финансовую нагрузку с регионов. Кроме того, Матвиенко обратила внимание на рост стоимости снаряжения, в частности бронежилетов, и поручила выяснить причины этого.

О повышении стоимости снаряжения ранее заявляла сенатор Людмила Нарусова. По ее словам, в январе бронежилеты стоили семь тысяч рублей. Сейчас цена достигла уровня 135 тысяч. Нарусова сказала, что ФАС необходимо разобраться в этой ситуации. Она возмутилась тем, что мобилизованные не обеспечиваются бронежилетами. Комитету по обороне поручено мониторить ситуацию.