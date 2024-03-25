Путин назвал провальным контрнаступление Украины Путин: контрнаступление ВСУ полностью провалилось по всей линии фронта

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Контрнаступление Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации полностью провалилось, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации вокруг теракта в «Крокус Сити Холле», передает пресс-служба Кремля. По его словам, российские военные контролируют ситуацию на всей линии соприкосновения.

Их разрекламированное контрнаступление полностью провалилось <...>, а все предпринимаемые противником меры по стабилизации фронта успеха не приносят, — подчеркнул президент РФ.

Неудачи в зоне спецоперации Киев пытается восполнить попытками зайти на приграничные территории и обстрелами мирных кварталов в российских городах, отметил Путин. Кроме того, украинские военные наносят удары по энергетической инфраструктуре и Крымскому полуострову, добавил он.

В этот ряд вполне логично вписываются и кровавые акции устрашения, подобные теракту, совершенному в Москве, — констатировал глава государства.

Ранее военный эксперт Сергей Липовой предположил, что решение о переходе в наступление Вооруженных сил России в зоне СВО будет принято Путиным исходя из тактической и стратегической обстановки. По его словам, недавние успешные операции российских военных, в том числе взятие под контроль села Орловка в ДНР, нельзя считать полномасштабной контратакой.