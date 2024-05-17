Путин назвал проблемой трудоустройство студентов по специальности Путин: власти работают над вопросом трудоустройства студентов по специальности

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Президент России Владимир Путин на встрече со студентами и педагогами Харбинского политеха заявил, что власти РФ проработают вопрос будущего трудоустройства учащихся образовательных учреждений по специальности. Как передает ТАСС, глава государства пообещал уделить этой проблеме дополнительное внимание.

Непростой вопрос. Даже не вопрос, это проблема. Я подумаю, что можно сделать дополнительно, обязательно посоветуюсь с коллегами, с тем чтобы было больше информации, — пояснил российский лидер.

По словам Путина, необходимо сделать так, чтобы у молодых специалистов было больше информации о том, где они смогли бы применить полученные знания. Он добавил, что сейчас над этим ведется работа, власти также намерены наладить прямой контакт работодателей с выпускниками. Глава государства отметил, что студенты должны иметь возможность получать профессиональный опыт и практические навыки еще во время обучения. В завершение Путин констатировал, что выбор будущей профессии может сделать только сам студент.

Ранее Путин заявил, что реформа высшего образования в России связана с запросами работодателей и выстраиванием приоритетов. По его словам, перевод студентов из-за рубежа в российские вузы не потребует перехода на ступень ниже.