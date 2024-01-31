Путин назвал признак возрождения Донбасса и Новороссии Путин: экономическое развитие Донбасса и Новороссии говорит об их возрождении

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

В социально-экономическом развитии Донбасса и Новороссии нет мелочей, идет возрождение этих регионов, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе профильного совещания в Кремле. Он назвал хорошим темп интеграции новых регионов России, отметив, что пенсии и другие выплаты идут регулярно.

По словам Путина, он собрал совещание, чтобы «обсудить ключевые вопросы социально-экономического развития, а по сути, если прямо сказать, возрождение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей».

В этой большой и сложной ответственной работе мелочей нет, важно все, что окружает людей: то, в каких условиях они живут, учатся, работают, воспитывают детей, — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, интеграция присоединенных регионов набрала хороший темп, там на регулярной основе выплачиваются пенсии, пособия, «реализуются другие меры социальной поддержки». Глава государства указал, что в настоящее время выплатами охвачено более 2 млн человек, а к 2025 году их будут получать более 3 млн граждан.

Также восстанавливается экономика, в том числе промышленность и индустрия, заявил Путин. По его данным, свою работу возобновили порядка 150 предприятий машиностроения, металлургии, горнодобычи и других отраслей. Налажена поддержка аграриев, работают банки и магазины. В 2030 году Донбасс и Новороссия должны выйти на общероссийский уровень по ключевым направлениям, определяющим качество жизни людей, подчеркнул, глава государства.

Также в ходе совещания Путин обратился к крупным финансовым учреждениям и заявил, что им необходимо начать работу в Донбассе и Новороссии. По его словам, не стоит бояться санкций против РФ, которые «уже случились».