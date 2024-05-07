Путин назвал приоритеты своего нового президентского срока Путин: интересы и безопасность России будут для меня превыше всего

Фото: kremlin.ru/Александр Казаков/РИА Новости

На церемонии вступления в должность Президента России

Президент России Владимир Путин назвал приоритетами своего нового срока интересы и безопасность России. В своей речи на церемонии инаугурации он отметил, что российский народ будет сам определять судьбу государства.

Заверяю вас, что и впредь интересы, безопасность России будут для меня превыше всего, — сказал Путин.

Глава государства отметил, что граждане России подтвердили правильность курса страны. Это, по его словам, важно на фоне серьезных испытаний.

Также Путин отметил, что Россия готова и открыта к диалогу, укреплению добрых отношений, со всеми странами. Однако, подчеркнул он, страна может вступить в диалог, в том числе с Западом, только на равных.

Свою инаугурационную речь Путин завершил словами «вместе победим». Он подчеркнул, что россияне — великий народ, и Россия, преодолев все преграды, воплотит в жизнь все задуманное.

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова ранее заявила, что инаугурация президента России Владимира Путина стала логическим следствием прошедших выборов. Она подчеркнула, что дальше страна пойдет только вперед, формируя собственную систему ценностей, мировоззрение и стратегию развития государства. Памфилова также отметила, что Западу стоит одуматься.