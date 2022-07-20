Путин назвал причины задержки Канадой турбины для «Северного потока» Путин: Канада не отдавала турбину для «Северного потока» из-за конкуренции

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин поставил под вопрос качество ремонта турбины для «Северного потока», которую должны вернуть из Канады. По его словам, которые приводит ТАСС, Канада не хотела отдавать турбину для «Северного потока» не из-за спецоперации на Украине, а потому, что она сама добывает нефть и газ и планирует осваивать европейский рынок.

В основе этого решения никакие не политические вопросы и даже не наша СВО на Донбассе. Это экономические мотивы, — заявил президент.

Ранее в компании «Газпром» уточнили, что так и не получили от Siemens документы по возврату газотурбинного двигателя для «Северного потока», позволяющие поставить газотурбинный двигатель для КС «Портовая» в условиях санкционных ограничений Канады и ЕС. В адрес немецкой компании вновь отправлен соответствующий запрос. «Газпром» вновь указал на то, что гарантированный возврат направленной на ремонт турбины в условиях санкций и последующий капремонт других двигателей для «Северного потока» напрямую влияют на безопасную эксплуатацию газопровода.

18 июля сообщалось, что турбина отправлена из Канады в Германию. Ранее в «Газпроме» отказались прогнозировать ситуацию с работой «Северного потока». Накануне стало известно, что две немецкие компании получили от «Газпрома» письма о форс-мажоре. В них отмечается, что российская сторона не может гарантировать поставки газа из-за чрезвычайных обстоятельств. Власти Германии предположили, что Россия не станет продолжать поставки топлива в полном объеме после завершения работ на трубопроводе.