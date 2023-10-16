Путин назвал причину украинского конфликта Путин: украинский конфликт начался из-за попытки Вашингтона втянуть Киев в НАТО

Фото: МО Украины

Одна из причин начала эскалации конфликта на Украине — попытка США втянуть Киев в НАТО, заявил президент России Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая. По словам российского лидера, Вашингтон таким образом положил начало боевым действиям на юго-востоке Украины — в Донбассе.

Западные страны предпочли действовать иначе — способствовали совершению госпереворота, а затем развернули, по сути, руками киевского режима, боевые действия на юго-востоке Украины — в Донбассе. И восемь лет вели эти боевые действия, убивая женщин и детей, и никто на Западе не обращал на это внимания или делал вид, что не замечает, — подчеркнул Путин.

Также глава РФ указал на тот факт, что Россия никогда не выступала против мирного урегулирования конфликта, напротив, Москва и Киев обсуждали возможности для завершения эскалации напряженности в Стамбуле. Однако сейчас для начала мирных переговоров Украине нужно выразить готовность к этому и отменить действие запрещающего документа, подчеркнул Путин.

В конце сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что за разрушение территориальной целостности Украины несут ответственность страны Запада. По словам главы российской дипломатии, если бы европейские державы выполняли все пункты договоренностей, то этого можно было бы избежать, так как восстановление территориальной целостности Украины было основной сутью Минских соглашений, подписанных в 2014 году.