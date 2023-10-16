Путин назвал причину обострения палестино-израильского конфликта Путин назвал причиной кризиса на Ближнем Востоке застой в урегулировании

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Президент России Владимир Путин

Застой в процессе урегулирования отношений стал причиной конфликта между Палестиной и Израилем, заявил президент России Владимир Путин. В ходе беседы по телефону с лидерами стран Ближнего Востока он обозначил принципиальную позицию о необходимости возобновления политического процесса и поиска путей разрешения кризиса, говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

Путин провел переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом, лидером Ирана Эбрахимом Раиси, главой Палестины Махмудом Аббасом и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

По общему мнению, причиной нынешней беспрецедентной эскалации является длительный застой в процессе ближневосточного урегулирования, — говорится в сообщении.

Главы государств были единодушны во мнении о необходимости скорейшего прекращения огня и установления гуманитарного перемирия. Путин выслушал соображения и оценки коллег, которые акцентировали внимание на необходимости снятия блокады сектора Газа для поставки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных товаров.

Путин подчеркнул, что РФ готова оказать гуманитарную помощь. В разговоре с ас-Сиси были затронуты вопросы оказания содействия в деле эвакуации россиян и граждан стран СНГ из сектора Газа.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сообщил NEWS.ru, что самая важная задача на сегодняшний день — прекратить боевые действия и завершить палестино-израильский конфликт. По его словам, на фоне происходящих событий вероятность создания независимого палестинского государства значительно повысилась.