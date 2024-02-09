Путин назвал причастных к подрыву «Северных потоков» Путин обвинил спецслужбы США в диверсии на «Северных потоках»

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что диверсии на «Северных потоках» осуществили спецслужбы США. По словам главы государства, у Центрального разведывательного управления (ЦРУ) нет алиби на этот счет.

В ответ на вопрос журналиста о том, кто взорвал газопроводы, Путин со смехом ответил: «Вы, конечно». На это Карлсон заявил, что у него «есть алиби».

У вас лично, может быть, есть алиби, но у ЦРУ такого алиби нет, — заявил в ответ президент.

Он добавил, что в сложившейся ситуации следует искать не только того, кто заинтересован в возможной диверсии, но и того, кто может ее реализовать, поскольку «залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все».

Также Путин отметил, что его удивляет молчание Германии. По словам главы государства, Россия готова подавать газ в Европу по уцелевшей трубе «Потока», но ФРГ отказывается ее открывать.

Ранее прокуратура Швеции сообщила о прекращении предварительного расследования дела о диверсии «Северных потоков». По данным ведомства, следствие пришло к выводу, что шведская юрисдикция не распространяется на этот случай, а граждане страны не были причастны к взрывам в Балтийском море.