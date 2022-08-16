Путин назвал поездку Пелоси на Тайвань авантюрой и провокацией

Фото: Wang Yu Ching/Taiwan Presidentia

Нэнси Пелоси и Цай Инвэнь (слева направо)

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань представляет собой наглую демонстрацию неуважения к суверенитету других стран, заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам и гостям X Московской конференции по международной безопасности. По его словам, которые приводятся на сайте Кремля, Вашингтон в очередной раз сознательно попытался раскачать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Американская авантюра в отношении Тайваня — это не просто поездка отдельного безответственного политика, а часть целенаправленной, сознательной стратегии США по дестабилизации и хаотизации обстановки в регионе и мире, наглая демонстрация неуважения к суверенитету других стран и к своим международным обязательствам. Видим в этом тщательно спланированную провокацию, — сказал Путин.

Эскалация отношений между США и Китаем возникла, когда спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси в ходе своего азиатского турне посетила Тайвань. Это был первый визит американского политика подобного уровня на остров за последние 25 лет. По мнению Пелоси, ее поездка не противоречила политике США и ее приезд стал «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Вечером 2 августа Народно-освободительная армия Китая начала маневры вблизи берегов Тайваня. Власти острова направили воздушный патруль для наблюдения за ситуацией, а также развернули зенитно-ракетные комплексы. Также несколько китайских военных самолетов пролетели вблизи серединной линии Тайваньского пролива.

Министерство иностранных дел Китая объявило о контрмерах, которые будут введены в отношении США после поездки Пелоси на Тайвань. В частности, в КНР отменили телефонные разговоры между силовыми ведомствами и приостановили сотрудничество в борьбе с международной преступностью.