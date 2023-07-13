Путин: ряд стран устроили России технологическую блокаду

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Владимир Путин

Руководство ряда государств устроило России технологическую блокаду, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, это не помешает Москве добиваться целей и следовать своим путем. Глава государства подчеркнул, что Россия столкнулась с серьезными ограничениями в сфере высоких технологий. Ее пытались вынудить отказаться от суверенитета.

Посчитал важным рассказать о том, как мы строим нашу работу на государственном уровне, как мы выстраиваем международное научное и технологическое сотрудничество в условиях фактической блокады, объявленной России властями и правящими элитами, скорее всего, правящими элитами некоторых стран, — рассказал он на Форуме будущих технологий «Квантовый мир. Вычисления и связь» в Москве.

До недавнего времени, как подчеркнул Путин, Россия была вынуждена приобретать за рубежом многие критические технологии. Речь шла о чужих, уже готовых решениях. Однако в какой-то момент перед ней «плотно затворили дверь».

Ранее глава государства предложил разработать национальный проект по формированию экономики данных к 2030 году. Кроме того, он порекомендовал к 1 сентября утвердить нацпроект по беспилотникам, обеспечив его приоритетным статусом при распределении бюджетных средств.

Путин заявил, что перевод на новую модель управления российской экономики, органов власти и социальной сферы является принципиальной задачей руководства страны.