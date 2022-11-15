Путин назвал основы национальной идентичности России Путин: традиции и нравственные ориентиры составляют основу национальной идентичности России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин

Преемственность поколений, верность традициям и высокие духовно-нравственные ориентиры составляют основу национальной идентичности России, заявил президент Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа». По его словам, эти основы отражаются, поддерживаются и развиваются во всех сферах повседневной жизни, передает ТАСС.

Основой нашей национальной идентичности были и остаются преемственность поколений, верность традициям, высокие духовно-нравственные ориентиры. Они отражаются, поддерживаются, развиваются в культуре, творчестве, во всех сферах повседневной жизни, — сказал Путин.

Ранее российский лидер заявил о попытках ряда стран раскачать суверенитет России. Он пояснил, что Москве удалось вовремя пресечь подобные попытки. По мнению главы государства, раскачивание суверенитета стран и народов начинается с исторических «мифов», такое произошло с Украиной.

9 ноября Путин подписал указ, которым утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей.

Согласно указу, традиционные ценности — это нравственные ориентиры, которые передаются от поколения к поколению и лежат в основе общероссийской гражданской идентичности. К ним, как говорится в указе, относятся «жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу».