Путин назвал «объединяющую силу», скрепляющую страны СНГ Путин: русский язык является мощной объединяющей силой, скрепляющей государства СНГ

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Русский язык является той объединяющей силой, которая скрепляет страны СНГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита лидеров содружества. Он также напомнил, что на одном из саммитов было принято решение провести в государствах СНГ в 2023 году год русского языка. Слова Путина приводит РИА Новости.

Наши народы связывает действительно многое: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценности и традиции. И, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства, — сказал российский лидер.

В свою очередь президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что русский язык играет значимую роль в укреплении языкового пространства СНГ. По словам казахстанского лидера, в этом не может быть сомнений. Глава республики также отметил важность культурно-гуманитарного сотрудничества между странами — членами содружества.

Неформальный саммит стран СНГ стартовал в Санкт-Петербурге 26 декабря. Лидеры государств подводят итоги уходящего года и обсуждают планы по дальнейшему взаимодействию.